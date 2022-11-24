Состоялось онлайн-встреча женщин-рукодельниц Центральной Азии

В рамках председательства Туркменистана в 2022 году в Диалоге женщин стран Центральной Азии, состоялось первое онлайн-заседание Международного сообщества женщин-рукодельниц Центрально-Азиатского региона. В нем приняли участие представители Туркменистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистан, а также структурных подразделений ООН.

В ходе заседания были обсуждены особенности искусства рукоделия и вопросы развития народных декоративных промыслов. Было подчеркнуто, что создание Международного сообщества женщин-рукодельниц стран Центральной Азии станет не только началом совместных усилий по сохранению культурного наследия, его передаче молодым поколениям, но и придаст импульс развитию женского предпринимательства.

Выступившие по видеосвязи представители Диалога женщин стран Центральной Азии особо отметили значение создания международного сообщества в деле содействия обмену опытом между женщинами региона в развитии рукоделия и ремесленничества. Также прозвучали предложения о целесообразности проведения соответствующих фестивалей и ярмарок.

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