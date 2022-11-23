В столице Туркменистана обсудили вопросы сохранения и реставрации исторических памятников

В Ашхабаде в гибридном формате состоялась международная научная конференция «Исторические и культурные памятники Туркменистана: опыт изучения, сохранения и реставрации».

В работе форума приняли участие ученые из Российской Федерации, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Франции и Италии, многие из которых принимали участие в археологических исследованиях в Туркменистане.

На конференции было отмечено, что в настоящее время в стране на государственном учете состоит более 1400 объектов истории и культуры, большую часть которых составляют памятники археологии. Наиболее известные среди них – Гонур-депе, Кара-депе, Намазга-депе, Алтын-депе, Джейтун, Анау, Старая Ниса, Древний Мерв, Куняургенч, Древний Дехистан, Древний Серахс, Абиверд, Геоктепинская крепость. Памятники Древнего Мерва, Куняургенча и Нисы внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В своих докладах туркменские ученые высоко оценили значение Государственной программы на 2022–2028 годы по сохранению объектов национального историко-культурного наследия.

Особое внимание на форуме было уделено теме развития туризма в Туркменистане и Центрально-Азиатском регионе. Выступившие по этой теме отметили, что Центральная Азия, обладая уникальными туристическими маршрутами, которые охватывают большую часть объектов Великого Шелкового пути, имеет огромный потенциал развития этой отрасли экономики.

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