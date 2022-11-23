Завершился официальный визит президента Туркменистана в ОАЭ

В заключительный день официального визита в Объединенные Арабские Эмираты президент Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия бизнес-форума «Туркменистан – ОАЭ».

Выступая на встрече, глава государства отметил, что созданные в 2012 году Совместный комитет по сотрудничеству между Туркменистаном и ОАЭ, а также Деловой совет по сотрудничеству между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Федерацией торгово-промышленных палат Эмиратов являются эффективными формами деловых связей.

«Наша страна всегда открыта для любых эффективных идей и предложений, ответственного и надежного сотрудничества. И сегодняшнюю нашу встречу я расцениваю как важный шаг на пути к установлению прочного и долгосрочного торгово-экономического взаимодействия между бизнес-сообществами Туркменистана и ОАЭ – сказал в заключение президент Сердар Бердымухамедов.

По итогам бизнес-форума были подписаны соглашение о конфиденциальности между туркменским Агентством транспорта и коммуникаций и компанией «Abu Dhabi Port Group», соглашение между государственной электроэнергетической корпорацией «Туркменэнерго» и компанией «Abu Dhabi Future Energy Company – Masdar» о взаимодействии в реализации в Туркменистане проектов по возобновляемым источникам энергии, а также соглашение о сотрудничестве между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Первым банком Абу-Даби. Кроме того, между предпринимательскими структурами двух стран были заключены договора на оказание логистических услуг и проведение различных экспортно-импортных операций.

Завершив свое участие в форуме, президент Сердар Бердымухамедов посетил мемориальный комплекс «Вахат Аль Карама», возведенный в честь национальных героев ОАЭ и мечеть «Шейх Зайед», где расположен мавзолей первого президента ОАЭ шейха Зайеда.

После этого, завершив официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты, глава Туркменистана проследовал в Международный аэропорт Абу-Даби и отбыл на родину.

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