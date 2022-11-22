В Абу-Даби прошли туркменско-эмиратские переговоры на высшем уровне

В Абу-Даби состоялись переговоры президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бин Зайед Аль Нахайяна с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, прибывшим в ОАЭ с официальным визитом.

Стороны обсудили вопросы развития двустороннего партнерства в торгово-экономической сфере. Стратегическими направлениями взаимодействия были названы топливно-энергетическая и транспортно-логистическая сфера. Также главы двух дружественных государств обменялись мнениями по проблемам расширения сотрудничества в области сельского хозяйства, связи, коммуникаций, перерабатывающей промышленности, химической индустрии и внедрении передовых технологий.

По окончании переговоров состоялась церемония подписания двусторонних документов. Были подписаны соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, программа сотрудничества между МИД двух стран, меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, в области кибербезопасности, в сфере образования, в области обмена финансовой информацией, связанной с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма, по фискальным и техническим вопросам.

По итогам официального визита президента Туркменистана в ОАЭ было принято совместное заявление Туркменистана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Затем президенты шейх Мухаммед бин Зайед Аль Нахайян и Сердар Бердымухамедов провели переговоры в формате «один на один», в ходе которых были обсуждены вопросы реализации достигнутых двусторонних договоренностей. В частности, главы двух государств высоко оценили значение пакета двусторонних документов, подписанных по итогам нынешних переговоров. Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных аспектов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес.

Поблагодарив главу ОАЭ за оказанное гостеприимство, президент Сердар Бердымухамедов пригласил шейха Мухаммеда бин Зайед Аль Нахайяна посетить Туркменистан с официальным визитом. Это приглашение было с благодарностью принято, сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

В этот же день глава туркменского государства провел встречи с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем Эмирата Дубай шейхом Мохаммедом Бин Рашид Аль Мактумом и с вице-премьером ОАЭ, министром по управлению делами президента шейхом Мансуром Бин Зайед Аль Нахайяном.

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