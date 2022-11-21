Президент Туркменистана посетит Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 21-22 ноября посетит Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом.

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1995 году. Между Туркменистаном и ОАЭ налажено системное взаимодействие по линии правительств, внешнеполитических ведомств, а также в рамках международных организаций. Поступательно развивается двустороннее торгово-экономическое партнерство, при этом имеются большие возможности для увеличения объемов товарооборота.

По итогам туркменско-эмиратских переговоров на высшем уровне намечается подписать пакет двусторонних документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества между Туркменистаном и Объединенными Арабскими Эмиратами в различных сферах.

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