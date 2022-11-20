Туркменистан принял в участие в конференции по взаимосвязанности между Центральной Азией и ЕС

Делегация Туркменистана во главе с замминистра иностранных дел Вепой Хаджиевым приняла участие в конференции по взаимосвязанности между Центральной Азией и Евросоюзом «Глобальные ворота для устойчивого развития» (Global Gateway), прошедшей в Самарканде.

Во встрече приняли участие правительственные делегации государств Центральной Азии и руководители европейских политических и финансовых институтов во главе Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

В ходе конференции были рассмотрены актуальные проблемы взаимодействия в сфере диверсификации транспортных маршрутов, цифровизации, а также зелёного энергетического развития.

В своем выступлении Вепа Хаджиев отметил, что в Туркменистане цифровизация является одним из приоритетных направлений государственной политики. По его словам, Ашхабад считает перспективным реализацию проектов по использованию цифровизации для развития региональной торговли, рационального использования водных ресурсов, а также проекты по повышению человеческого потенциала.

На полях конференции замглавы МИД Туркменистана провел переговоры Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Стороны обсудили вопросы цифровой повестки дня, а также проблемы развития двустороннего и межрегионального партнерства.

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