Президент Туркменистана встретился с председателем Великого национального собрания Турции

Президент Сердар Бердымухамедов принял председателя Великого национального собрания Турции Мустафу Шентопа, прибывшего в Туркменистан с визитом во главе парламентской делегации своей страны.

В ходе встречи было отмечено, что Туркменистан и Турецкая Республика активно развивают сотрудничество в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также было подчеркнуто, что Турция является одним из крупных торгово-экономических партнёров Туркменистана.

По мнению сторон, важной составляющей туркменско-турецкого сотрудничества являются межпарламентские связи. Здесь большое значение придается активизации контактов по линии законодательных органов, проведению встреч и консультаций, что способствует формированию современной правовой базы партнерства.

Также председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп провел переговоры с руководителями нижней и верхней палат парламента Туркменистана - главой Меджлиса Гульшат Маммедовой и спикером Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым.

По итогам переговоров Мустафа Шентоп и Гурбангулы Бердымухамедов подписали «Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана и Великим национальным собранием Турции».

Также указом президента Туркменистана глава турецкого парламента был награжден орденом «За великую любовь к независимому Туркменистану».

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