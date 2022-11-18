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18.11.22 08:08

Глава МИД Туркменистана встретился с бизнесменами из Германии

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов встретился с руководителями немецких компаний «Goetzpartners Corporate Finance GmbH» и «Prodoehl Consult GmbH», приехавших в Ашхабад с рабочим визитом. Эти компании работают в сфере корпоративных финансов, управления и консультаций для учреждений государственного сектора экономики.

В ходе встречи был обсужден широкий спектр проблем развития торгово-экономического сотрудничества между Туркменистаном и ФРГ. Также состоялся обмен мнениями по вопросам реализации ряда перспективных проектов и расширения туркменско-германского взаимодействия в инвестиционной сфере.

В рамках визита представители германского бизнеса проведут также ряд встреч в правительстве Туркменистана.

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