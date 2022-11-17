Стартовал Фестиваль дружбы туркменского и узбекского народов

В приграничном с Узбекистаном регионе Туркменистана – Дашогузском велаяте (области) – состоялось торжественное открытие Фестиваля дружбы туркменского и узбекского народов.

Творческая акция, инициированная президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в ходе государственного визита в Узбекистан в июле текущего года, нацелена на укрепление туркменско-узбекских культурных связей. В фестивале принимает участие представительная творческая делегация Узбекистана во главе с министром культуры республики Озодбеком Назарбековым.

Церемония открытия фестиваля началась на площади перед зданием «Белая юрта туркмен» театрализованным представлением, рассказывающем о гостеприимстве туркменского народа. После этого торжества продолжились в здании, где развернулась выставка работ ремесленников и мастеров декоративно-прикладного искусства двух стран. Затем в концертном зале здания «Белая юрта туркмен» были зачитаны поздравительные обращения президентов Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Узбекистана Шавката Мирзиеева к участникам фестиваля. В приветственных посланиях глав государств была подчеркнута общность исторических и духовных корней, культуры, традиций, обычаев, близость языка и менталитета туркменского и узбекского народов.

Программу состоявшегося затем концерта составили старинные и современные мелодии, песни, хореографические и фольклорные композиции туркменского и узбекского народов. Завершился первый день творческого форума показом спектакля «Кайс» Хорезмского областного театра музыкальной драмы.

© TURKMENISTAN.RU, 2022