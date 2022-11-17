Президент Туркменистана провел переговоры с министром нефти Ирана

Президент Сердар Бердымухамедов провел переговоры с министром нефти Исламской Республики Иран Джавадом Овджи, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

Стороны обсудили ключевые аспекты туркменско-иранского взаимодействия в стратегической для национальных экономик обеих стран топливно-энергетической сфере. Было отмечено, что располагая колоссальным ресурсным и экономическим потенциалом, два соседних государства намерены и впредь наращивать традиционное сотрудничество на принципах равноправия и взаимной выгоды.

Высоко оценив проводимую Туркменистаном энергетическую политику, министр нефти Ирана выразил заинтересованность своей страны в углублении связей в торгово-экономической, транспортной, коммуникационной, строительной и сельскохозяйственной сферах.

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