В Москве открылась выставка работ ашхабадского фотомастера

В московском Доме русского зарубежья состоялась торжественная церемония открытия выставки работ ашхабадского фотомастера Вячеслава Саркисяна.

Признанный профессионал, много лет работающий в Государственном информационном агентстве Туркменистана (TDH), и фотокорреспондент международного иллюстрированного журнала «Туркменистан», он завоевал признание и уважение многочисленных ценителей искусства фотографии благодаря пытливому и проникновенному взгляду на окружающий мир.

Начиная с 90-х годов прошлого века его снимки украшают книги об Ашхабаде и памятниках архитектуры Туркменистана, они опубликованы в каталогах профессиональных фотоконкурсов в Австрии, Великобритании, Китае, России, США и других странах. В его творческой биографии участие в 120 фотовыставках в 45 странах мира, увенчанное многочисленными наградами за художественные и репортажные работы. В 2014 году ему присвоено почетное звание EFIAP «Выдающийся мастер Международной федерации фотоискусства».

Его работы в самых разных жанрах – от натюрморта и портрета до массовых сцен в движении и архитектурных ансамблей – свидетельствуют о том, что самое главное для фотографа – это вкус и личное отношение к объекту съемки. Вячеслав создал впечатляющую галерею образов Туркменистана: уникальные уголки природы, неповторимый колорит туркменской национальной культуры и материального наследия, современные преобразования в стране и лица людей – много лиц: задумчивых и лукавых, молодых и старых, но всегда незабываемых и выразительных.

На церемонии открытия выставки в Доме русского зарубежья взыскательная московская публика по достоинству оценила творчество ашхабадского фотомастера, отметив, что лучшие снимки Вячеслава Саркисяна отличает чуткий взгляд художника, умение видеть необычное – в самом обыденном, особенное – в повседневном и неповторимое – в каждом мгновении жизни.

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