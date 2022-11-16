Президент Туркменистана принял заместителя главы правительства России

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял замес­тителя председателя правительства России, сопредседателя Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству с российской стороны Алексея Оверчука, прибывшего в Ашхабад во главе делегации своей страны.

В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития двустороннего партнерства в свете достигнутых ранее договорённостей. Особое внимание на переговорах было уделено взаимодействию в торгово-экономической и научно-технической сферах. Было отмечено, что в последние годы хорошую динамику роста демонстрирует взаимный товарооборот. В числе приоритетных направлений партнёрства были обозначены нефтегазовый сектор, промышленность, транспорт, торговля и ряд других отраслей. Стороны также особо подчеркнули актуальность активизации сотрудничества по линии парламентов, образования, науки, культуры и здравоохранении.

В этот же день в Ашхабаде состоялась встреча сопредседателей Межправительственной туркменско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству – вице-премьера РФ Алексея Оверчука и вице-премьера, главы МИД Туркменистана Рашида Мередова.

Как сказал журналистам после переговоров Алексей Оверчук, встреча сопредседателей межправительственной комиссии РФ и Туркменистана была специально приурочена к планируемому на 6-7 декабря заседанию межправкомиссии, которое пройдет в Москве.

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