Афганская тема – предмет обсуждения туркменских и китайских дипломатов

Вопросы нормализации положения в Афганистане обсудили в ходе переговоров в Ашхабаде замглавы МИД Туркменистана Вепа Хаджиев и специальный посланник КНР по делам Афганистана Юэ Сяоюн.

Стороны отметили, что Туркменистан и Китай активно вовлечены в процессы национального примирения и восстановления экономики Афганистана, и на системной основе ведут диалог по афганской проблематике. Также было отмечено, что обе страны деятельно сотрудничают в рамках механизма взаимодействия министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран.

Замглавы МИД Туркменистана подчеркнул, что Ашхабад выступает за развитие диалога с новыми властями Афганистана как главного фактора, способствующего поддержанию стабильности, достижения согласия и баланса интересов в Афганистане.

Туркменистан также считает, что процесс установления мира в Афганистане невозможно рассматривать без вовлечения страны в региональные, экономические, интеграционные процессы посредством реализации крупных инфраструктурных проектов. Кроме того, по мнению туркменской стороны, необходимо использование возможности проведения консультаций с афганскими официальными лицами по проблемам обеспечения мира и безопасности в регионе, включая вопросы противодействия терроризму и другим вызовам современности.

В этой связи туркменская сторона подтвердила, что продолжит оказывать постоянную поддержку афганскому народу исходя из принципов добрососедства и дружбы.

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