Нижняя палата парламента Туркменистана приняла закон о госбюджете страны на 2023 год

Нижняя палата парламента Туркменистана – Меджлис – рассмотрела на своем заседании проект закона «О Государственном бюджете Туркменистана на 2023 год», а также проекта постановления «Об исполнении Государственного бюджета Туркменистана за 2021 год».

В заседании приняли участие вице-премьеры, руководители министерств, ведомств и представители СМИ. Предварительное обсуждение документов, вынесенных на рассмотрение, прошло во всех комитетах Меджлиса, а также в министерствах, ведомствах страны, областных администрациях и мэрии Ашхабада.

В ходе заседания парламентарии отметили, что проект закона «О Государственном бюджете Туркменистана на 2023 год» направлен на поддержание устойчивых темпов экономического роста, реализацию потенциала Туркменистана, обеспечение высокой эффективности государственных расходов и повышение благосостояния народа страны. Депутаты особо отметили, что защищенными статьями расходов Государственного бюджета Туркменистана на 2023 год являются заработная плата, пенсии, пособия, стипендии студентам и слушателям.

По итогам обсуждения депутаты единогласно проголосовали за принятие проекта закона «О Государственном бюджете Туркменистана на 2023 год» и постановления Меджлиса «Об исполнении Государственного бюджета Туркменистана за 2021 год».

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