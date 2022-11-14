В Туркменистане отметили Праздник урожая

В столице Туркменистана состоялись торжества по случаю широко отмечаемого в стране Праздника урожая, символизирующего собой подведение итогов сельскохозяйственного года.

В экспозиции под открытым воздухом, подготовленной профильными ведомствами, были показаны образцы продукции хлопководства, зерноводства, животноводства, пищевой и текстильной промышленности. Атмосферу большого праздника создали выступления творческих коллективов, славящих труд земледельцев и щедрость туркменской земли.

Накануне праздника в Ашхабаде состоялась церемония чествования арендаторов, механизаторов, агрономов, селекционеров и других специалистов-аграриев, внесших большой вклад в развитие агропромышленного комплекса страны. Передовикам сельскохозяйственной отрасли, добившимся в этом году высоких показателей, в соответствии с указом президента Сердара Бердымухамедова были вручены медали «За любовь к Родине» и ценные подарки.

По случаю Праздника урожая во всех регионах Туркменистана состоялись торжественные встречи и чествования передовиков-аграриев, а также концерты, спортивные состязания и другие культурно-массовые мероприятия.

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