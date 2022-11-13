Туркменские самбисты завоевали золото и две бронзы на чемпионате мира в Бишкеке

Золотую и две бронзовые медали завоевали туркменские самбисты на прошедшем в Бишкеке 47-м чемпионате мира. Турнир собрал около 400 спортсменов из более чем 50 стран, которые боролись за звание сильнейших в 21 весовой категории среди мужчин и женщин, по-спортивному и боевому самбо.

В первый день соревнований награду высшей пробы в команде Туркменистана завоевал военнослужащий МВД страны Мухаммет Коссеков. Этого успеха 24-летний мастер спорта из Ашхабада добился в весовой категории до 64 килограммов, в которой медали оспаривали 18 участников.

Во второй день чемпионата мира копилка сборной Туркменистана пополнилась еще двумя бронзовыми медалями. Их завоевали представитель Национальной федерации боевых искусств Туркменистана Какагельды Егенбаев (до 71 кг.) и тренер спортивной школы Государственного комитета по физкультуре и спорту Батыр Ходжамухамедов (свыше 98 кг.).

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