Туркменистан принял участие в саммите Организации тюркских государств в Самарканде

Председатель верхней палаты парламента Туркменистана - Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в качестве почетного гостя в саммите Организации тюркских государств (ОТГ), прошедшем в Самарканде.

На повестку дня Самаркандского саммита был вынесен широкий круг вопросов, в том числе обсуждение путей наращивания многостороннего партнерства на всех ключевых направлениях, приоритетных задач дальнейшего развития организации, а также актуальных тем региональной и международной проблематики.

Выступая на встрече высокого уровня, председатель Халк Маслахаты Туркменистана отметил, что Ашхабад исходит из необходимости консолидации усилий государств для достижения главной стратегической цели – обеспечения всеобщей устойчивости и безопасности, соблюдение норм международного права и Устава ООН.

По мнению экс-президента Туркменистана, политическая ситуация, формирующаяся в ряде регионов Евразийского континента, требует весьма продуманной, четкой, серьезной оценки и принятия адекватных мер. Гурбангулы Бердымухамедов в этой связи подчеркнул, что Организация тюркских государств как автономно, так и в тесной кооперации с мировым сообществом, должна сделать все необходимое для прекращения конфликтов и разработки дальновидных, ответственных решений.

Обращаясь к участникам саммита, Гурбангулы Бердымухамедов напомнил, что в минувшем году Туркменистан вступил в ОТГ в статусе наблюдателя, что ознаменовало новую веху разнопланового сотрудничества с братскими странами.

Он выразил благодарность странам-членам ОТГ за поддержку в рамках ТЮРКСОЙ предложения Туркменистана об объявлении 2024 года Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира Махтумкули Фраги и провозглашении древнего города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году.

В завершение своего выступления он подчеркнул актуальность дальнейшего укрепления единства и сплоченности между братскими народами, объединенными общностью истории, и выразил готовность Туркменистана к тесному взаимодействию для достижения поставленных высоких целей – обеспечения мира, благополучия и прогресса.

По итогам саммита была принята Самаркандская декларация, направленная на дальнейшее расширение многопланового сотрудничества в рамках ОТГ. Кроме того, было принято решение об утверждении кандидатуры Кубанычбека Омуралиева на должность Генерального секретаря Организации тюркских государств.

По завершении саммита состоялась церемония награждения председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «Высшим орденом тюркского мира». Также было объявлено о присуждении великому киргизскому писателю и гуманисту Чингизу Айтматову международной премии ОТГ имени Алишера Навои «За вклад в единство тюркского мира».

На полях саммита ОТГ председатель Халк Маслахаты Туркменистана провел серию двусторонних встреч. В частности, экс-президент Туркменистана провел переговоры с президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Киргизии Садыом Жапаровым и Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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