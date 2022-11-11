В Туркменистане открылся международный телекоммуникационный форум «Туркментел-2022»

В Ашхабаде состоялось открытие XV международной выставки и научной конференции телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещательного оборудования «Туркментел-2022».

В работе выставки приняли участие туркменские государственные и частные компании, работающие в области коммуникаций и высоких технологий, а также их иностранные партнеры из 20 стран. Это производители и поставщики высокотехнологичного оборудования, разработчики передовых технологий и услуг, крупные международные операторы связи.

Во второй половине дня начала свою работу научная конференция, главная тема которой – развитие телекоммуникационной сферы Туркменистана и международного сотрудничества в этой области, а также привлечение иностранных инвестиций и технологий в отрасль.

Выступившие на конференции отметили, что Туркменистан совершил технологический прорыв, ставший возможным благодаря реализации долгосрочной программы социально-экономического развития государства. Особое внимание докладчики уделили вопросам использования в стране высоких технологий, компьютеризации и освоения лучшего мирового опыта, в том числе в сфере связи.

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