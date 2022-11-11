|11.11.22 08:06
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Туркменские кинематографисты приняли участие в международном кинофестивале в Минске
Демонстрация художественного фильма «Гызыл кюрте» киностудии «Туркменфильм» вошла в программу внеконкурсного просмотра международного кинофестиваля «Лиcтопад-2022» в Минске. Патриотическая картина туркменского режиссера Сахысалыха Байрамова рассказала о нелегкой жизни женщин в тылу в годы Великой Отечественной войны.
По инициативе диппредставительства Туркменистана в Республике Беларусь на просмотр ленты была приглашена многочисленная диаспора туркменских студентов, обучающиеся в Минске. Зрители высоко оценили творчество ашхабадских кинематографистов, сопроводив финал фильма бурными аплодисментами.
На кинофестивале в Белоруссии руководители киностудий стран СНГ решили создать Международное творческое объединение киностудий стран Содружества, обсудив детали создания и устав новой организации. У нового объединения, ориентированного на поддержку совместных международных проектов, будет своя информационная платформа с возможностями киностудий Содружества. Будет также создана общая актерская база — это упростит подбор исполнителей в совместных проектах.
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