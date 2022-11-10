Президент Туркменистана открыл комплекс селеотводных сооружений, защищающих Ашхабад

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию комп­лекса селеотводных сооружений, построенных в южной части Ашхабада.

В соответствии с постановлением главы государства, принятым в марте 2020 года, администрация Ашхабада в целях дальнейшего усиления защищенности столицы от селевых вод заключила с российским акционерным обществом «Производственное объединение «Возрождение» контракт на строительство комплекса селеотводных сооружений в предгорьях Копетдага.

Выступая на церемонии, президент Туркменистана подчеркнул, что в стране реализуются масштабные программы, способствующие ее ускоренному развитию по всем направлениям. В в частности, в Ашхабаде продолжается строительство и ввод в эксплуатацию ряда крупных объектов производственного и социального назначения, о чем свидетельствует запуск комплекса селеотводных сооружений на юге столицы.

Общая протяженность комплекса селеотводных сооружений составляет 49 километров. При его возведении использованы современные архитектурные и инженерные решения, а также цифровые технологии. В комплекс входят открытые резервуары, мосты, насосные станции, более 34 километров бетонированных каналов, свыше 8 километров трубопроводов и другие инженерные системы.

Данный проект выполнен общими усилиями российского и туркменского проектных институтов, а также специалистов Научно-исследовательского института сейсмостойкого строительства Туркменистана.

Санкт-петербургская компания «Возрождение» уже более 10 лет работает на турк­менском рынке. За эти годы российские строители возвели более десятка инфраструктурных объектов, в числе которых автомобильные дороги, развязки, мостовые сооружения и другие объекты.

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