Меджлис Туркменистана принял ряд законов

Нижняя палата парламента Туркменистана – Меджлис, на очередном заседании рассмотрела и приняла ряд законов.

Согласно повестке дня, депутаты рассмотрели проекты законов «О нотариате и нотариальной деятельности», «О цирке и цирковом искусстве», «О местном самоуправлении», «О присоединении к дополнительному протоколу к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), касающемуся электронной накладной» и «О присоединении к Конвенции о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе».

Вынесенные на рассмотрение очередного заседания Меджлиса проекты законодательных актов были единодушно одобрены и приняты. В соответствии с законом, принятые законопроекты поступят на рассмотрение верхней палаты парламента – Халк Маслахаты (Народного Совета) и в случае одобрения, будут направлены на подпись президенту Туркменистана.

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