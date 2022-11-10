В Туркменистане открылись Дни культуры Республики Корея

С открытия фестиваля корейского кино в Туркменистане стартовали Дни культуры Республики Корея, проводимые в честь 30-летия установления дипломатических отношений между двумя дружественными странами.

Выступая на торжественной церемонии открытия Дней корейской культуры, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Туркменистане Сунгчуль Шин подчеркнул важность этой масштабной культурной акции, призванной служить укреплению доверия и взаимопонимания между народами двух государств.

Программу трехдневного кинопоказа, организованного в столичном кинотеатре «Ашхабад», составляют полнометражные художественные ленты, созданные корейскими кинематографистами в последние годы.

Также в рамках Дней корейской культуры в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули состоятся презентация и дегустация популярных блюд национальной корейской кухни, показ традиционного костюма – ханбок, а также совместный концерт Государственного симфонического оркестра Туркменистана и корейского квартета «Gugak».

Мероприятия организованы посольством Республики Корея в Туркменистане при содействии Министерства культуры Туркменистана, Министерства образования и администрации Ашхабада.

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