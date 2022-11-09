Туркменистан и ООН обсудили развитие сотрудничества в области прав человека

Вопросы развития партнерства Туркменистана и ООН в области прав человека обсудили в ходе переговоров в Ашхабаде вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и региональный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии Ришард Коменда.

Особое внимание стороны уделили проблемам двустороннего взаимодействия в сфере выполнение положений конвенций по правам человека, участником которых является Туркменистан. В частности, были рассмотрены вопросы деятельности Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права.

В ходе переговоров туркменская сторона выразила благодарность Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека за поддержку национальных правозащитных учреждений, в первую очередь аппарата омбудсмена.

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