ТЮРКСОЙ объявил 2024 год годом Махтумкули Фраги

Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) объявила 2024 год «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира Махтумкули Фраги».

Такое решение организация единогласно приняла на заседании в турецком городе Бурсе по представлению туркменской стороны в честь 300-летия со дня рождения классика туркменской и мировой поэзии, которое будет отмечаться в 2024 году.

Это решение, отраженное в итоговом документе ТЮРКСОЙ, свидетельствует об успешности политики Туркменистана в сфере культуры, направленной на популяризацию в мире культурного наследия туркменского народа.

Также на заседании Международной организации тюркской культуры в Бурсе было принято решение об объявлении древнего туркменского города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году.

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