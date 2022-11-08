Президент Туркменистана встретился с помощником Госсекретаря США

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял помощника Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу.

На переговорах было отмечено стремление Туркменистана и США продолжать многовекторное сотрудничество как в двустороннем, так и в многостороннем форматах в рамках международных организаций, и прежде всего ООН.

Особое внимание стороны уделили перспективам торгово-экономического партнерства, являющегося одним из приоритетных направлений туркменско-американских отношений. В этой связи была отмечена роль делового совета «Туркменистан – США», который принимает непосредственное участие в проведении совместных бизнес-форумов, выставок и встреч, способствующих углублению взаимовыгодных связей в ключевых отраслях экономики.

Также стороны обменялись мнениями по вопросам расширения партнерства в области культуры, образования, науки, технологий и экологии.

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