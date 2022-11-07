В Туркменистане началась осенняя озеленительная кампания

В Туркменистане при участии президента Сердара Бердымухамедова был дан старт осенней озеленительной кампании.

Глава государства принял участие в массовых посадках деревьев в окрестностях строящегося паркового комплекса Махтумкули Фраги в предгорьях Копетдага. Посадив первое дерево, туркменский лидер дал старт масштабной озеленительной акции. Согласно постановлению главы государства, в Туркменистане в 2022 году намечено посадить 3 миллиона саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда.

В посадках деревьев у паркового комплекса Махтумкули Фраги приняли участие члены правительства, руководители и представители парламента, министерств, ведомств, мэрии Ашхабада, дипмиссий иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в стране, журналисты и жители города.

Массовые посадки деревьев прошли во всех регионах Туркменистана.

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