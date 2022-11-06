Глава МИД Туркменистана провел онлайн-переговоры с руководством ряда региональных структур ООН

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел онлайн-переговоры с руководством ряда региональных структур ООН. В частности, глава туркменского внешнеполитического ведомства обсудил вопросы развития взаимодействия с главами Управления ООН по координации деятельности в целях развития (UNDCO) по Европе и Центральной Азии, Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Кластерного офиса ЮНЕСКО в Тегеране, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев по Центральной Азии и т.д.

Выступая на встрече, Мередов отметил, что ООН является стратегическим партнером Туркменистана, и в этой связи правительство страны готово к дальнейшему развитию сотрудничества с Организацией Объединенных Наций. По его словам, сегодня туркменская сторона реализует более 50 региональных и национальных проектов со специализированными структурами ООН на таких направлениях, как устойчивое развитие, цифровизация, гуманитарное измерение, изменение климата, защита окружающей среды и т.д. Глава МИД Туркменистана призвал руководителей региональных структур ООН к разработке новых направлений взаимодействия.

В своих выступлениях руководители подразделений ООН рассказали о ведущейся совместной работе с правительством Туркменистана, поддержали рекомендации туркменской стороны касательно поиска новых путей взаимодействия.

По итогам встречи стороны договорились усилить деятельность специализированных программ ООН в Центральной Азии и в частности в Туркменистане.

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