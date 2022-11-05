Туркменистан принял участие в нефтегазовом форуме в Абу-Даби

Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером по ТЭК Шахымом Абдрахмановым приняла участие в международной нефтегазовой выставке и конференции в Абу-Даби (ADIPEC – 2022).

Участники нефтегазового форума обсудили такие темы, как «Долгосрочное влияние геополитики на мировую экономику и энергетику», «Переход отрасли: адаптация к новым основам поставок, низкоуглеродные и новые энергетические решения», «Инновации и переход к энергетике: начало новой эры развития технологий» и другие.

Выступая на конференции, вице-премьер Шахым Абдрахманов рассказал о потенциале туркменского топливно-энергетического комплекса и перспективах развития международного сотрудничества при реализации крупных нефтегазовых проектов в Туркменистане.

Представитель Туркменистана проинформировал участников форума, что потенциальные ресурсы страны составляют более 71 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, из которых более 53 миллиардов тонн – на суше и более 18 миллиардов тонн – в море.

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