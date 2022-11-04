Глава верхней палаты парламента Туркменистана награжден российским орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

В заключительный день официального визита в Российскую Федерацию, глава Халк Маслахаты (верхней палаты парламента Туркменистана) Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе состоявшейся беседы был обсужден широкий круг вопросов развития туркменско-­российского сотрудничества.

«Мы вам всегда рады, потому что вы внесли огромный вклад в развитие наших двусторонних межгосударственных отношений. Это касается всех сфер деятельности – и гуманитарной, и экономической. При вашем непосредственном участии отношения между Россией и Туркменистаном вышли на очень высокий, практически союзнический уровень стратегического партнёрства, – подчеркнул российский лидер в ходе переговоров.

Глава России, отметив высокие результаты, достигнутые за предыдущие годы, подчеркнул, что эта динамика не снижается с приходом нового президента Сердара Бердымухамедова, с которым у него также установились хорошие личные отношения. В этой связи была выражена уверенность, что политика Туркменистана на российском направлении будет продолжаться в традиционном ключе.

Говоря о решении наградить председателя Халк Маслахаты Туркменистана государственной наградой России – орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, президент РФ подчеркнул, что это высокая награда соответствует тому вкладу, который был сделан в развитие межгосударственных связей.

Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил российского лидера за высокую оценку своей работы. «Это еще раз доказывает, что в основе взаимодействия между народами Туркменистана и России действительно всегда лежали узы дружбы и добрососедства. Отрадно, что мы с Вами вместе тоже внесли историческую лепту в укрепление традиционного сотрудничества – подчеркнул экс-президент Туркменистана.

Затем состоялась церемония награждения спикера верхней палаты туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

По завершении программы официального визита председатель Халк Маслахаты Туркменистана отбыл на родину.

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