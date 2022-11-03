Глава Халк Маслахаты Туркменистана выступил в Совете Федерации и встретился со спикером Госдумы России

Председатель верхней палаты парламента Туркменистана – Халк Маслахаты (Народного Совета) – Гурбангулы Бердымухамедов, в рамках официального визита в Российскую Федерацию выступил с программной речью в Совете Федерации РФ и встретился со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным.

Выступая в верхней палате парламента России, Бердымухамедов отметил, что тесное, инициативное взаимодействие законодательных органов Туркменистана и России является важнейшей и неотъемлемой частью развития комплексного сотрудничества между двумя государствами. По его словам, за последние годы совместными усилиями парламентов двух стран сделано немало, налажен устойчивый межпарламентский диалог, заработали механизмы профессионального общения, на регулярной основе проходит обмен делегациями. Председатель Халк Маслахаты выразил убеждение, что парламентская дипломатия призвана внести значительную лепту в дело мира, доверия и предсказуемости на международной арене, придать позитивные импульсы всей мировой политической повестке, не допустить размывания международно признанных правовых норм, положений Устава ООН, опорных международных договоров и конвенций.

«Популизм, погоня за сиюминутными политическими выгодами, слепое подражательство никогда в долгосрочной перспективе не приносили пользу ни государству, ни обществу», – сказал он.

Среди основных сфер совместного приложения усилий Гурбангулы Бердымухамедов выделил энергетику, транспорт, область высоких технологий, промышленность, торговлю и сельское хозяйство.

«Мы всегда выступали за укрепление торгово-экономических связей между Туркменистаном и РФ, придание им нового качества, вывод этих отношений на уровень многофункционального экономического партнёрства, где инвестиционная, финансовая, технологическая составляющие играли бы ключевую роль», – подчеркнул экс-президент Туркменистана.

По его мнению, в решение вышеназванных задач свой вклад должны внести парламентарии двух стран, то есть принять новые законы, регламентирующие современные экономические отношения, гармонизирующие национальные законодательства в этой части.

«Наша нынешняя встреча предоставила хорошую возможность для того, чтобы акцентировать внимание на культурно-гуманитарных связях народов Туркменистана и России. Их глубокая история, общность цивилизационных корней и мировоззренческих установок, традиции и обычаи, основанные на идеалах мира, добра и справедливости, являют собой прочную основу для развития многоплановых двусторонних отношений», – отметил спикер Халк Маслахаты Туркменистана.

По его словам, именно через культуру, искусство, науку и образование можно обогатить стратегию и содержание двустороннего партнерства. В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в Туркменистане работают десятки школ с преподаванием на русском языке, функционирует единственная в своем роде Совместная туркменско-российская общеобразовательная школа имени А.С.Пушкина, русский язык преподается во всех средних общеобразовательных учреждениях и вузах, а также ведется работа над строительством в будущем Русского драматического театра в Ашхабаде и обсуждаются вопросы создания Туркменско-российского университета.

«С учетом сказанного, считаем целесообразным рассмотреть возможность тесного межпарламентского взаимодействия на культурно-гуманитарном треке, содержание которого можно изложить в соответствующей среднесрочной комплексной программе», – подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов.

После выступления в Совете Федерации экс-президент Туркменистана посетил Государственную Думу России, где провел переговоры с председателем нижней палаты парламента РФ Вячеславом Володиным. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в межпарламентской сфере, в экономике, научно-образовательной области и в спорте.

Предметом обсуждения стала возможность участия делегации Туркменистана в совещании глав парламентов стран Каспийского региона для рассмотрения ключевых аспектов межрегионального сотрудничества. Состоялся также обмен взглядами по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

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