Создана туркменско-российская Межпарламентская комиссия по сотрудничеству

Председатель верхней палаты парламента Туркменистана - Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедов по приглашению председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию.

По прибытии в Москву экс-президент Туркменистана провел переговоры с Валентиной Матвиенко в Совете федерации Федерального собрания Российской Федерации.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития межпарламентского взаимодействия между Туркменистаном и Россией. В частности, стороны отметили, что предусмотренное по итогам переговоров подписание соглашения о создании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Федерации России и Халк Маслахаты Туркменистана знаменует новое качество, новый этап взаимодействия в данной области.

В этой связи Валентина Матвиенко отметила, что стратегическое партнерство Туркменистана и Российской Федерации отличается исключительной устойчивостью политического диалога, основанного на принципах взаимного уважения, учете интересов друг друга. Спикер Совета Федерации подчеркнула, что признанием вклада в это процесс является решение президента России о награждении Гурбангулы Бердымухамедова высокой государственной наградой РФ – орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Выразив Валентине Матвиенко признательность за приглашение посетить Москву, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что парламентское взаимодействие вносит важный вклад в развитие стратегического туркменско-российского партнерства, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами двух государств, объединенных глубокими историческими, культурными и гуманитарными связями. В этой связи спикер Халк Маслахаты поддержал предложение российской стороны о создании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству.

По словам Гурбангулы Бердымухамедова, на фоне осложнения мировой обстановки требуется объединение усилий в утверждении международного права, принципов Устава ООН, в борьбе с правовым нигилизмом, размыванием функций и мандатов опорных международных институтов.

По завершении встречи состоялась церемония подписания соглашения между Халк Маслахаты Туркменистана и Советом Федерации РФ о создании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству. Свои подписи под этим документом поставили Гурбангулы Бердымухамедов и Валентина Матвиенко.

Затем стороны выступили с обращением к представителям средств массовой информации, после чего стали зрителями выступления юных артистов детского музыкального театра «Домисолька». Поблагодарив ребят за замечательное выступление, спикеры верхних палат парламентов Туркменистана и России сфотографировались с ними на память.

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