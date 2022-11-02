В Ашхабаде отметили 29-ю годовщину введения в обращение национальной валюты

Научно-практическая конференция в честь 29-й годовщины введения в обращение национальной валюты – маната, состоялась в Туркменском государственном институте экономики и управления.

В работе форума приняли участие руководители и специалисты финансово-экономического сектора страны, профессорско-преподавательский состав и студенты профильных учебных заведений, а также представители СМИ.

В ходе конференции прозвучали доклады о коренных преобразованиях в банковской системе и об особенностях ее цифровизации, а также о сотрудничестве с международными финансовыми структурами, роли банковской сферы в обеспечении стабильного экономического роста.

В рамках конференции была также организована выставка, демонстрирующая образцы денежных знаков, а также памятные монеты из драгоценных металлов, выпущенные Центральным банком Туркменистана за годы независимости, национальные ювелирные украшения, материалы, посвященные истории туркменской нумизматики.

© TURKMENISTAN.RU, 2022