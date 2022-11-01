На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 37 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 37 сделок на 2 миллиона 365 тысяч долларов США.

В ходе торгов коммерсанты из Афганистана приобрели сжиженный газ, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а бизнесмены из Турции и Сербии – хлопчатобумажную пряжу и экстракт солодкового корня соответственно.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили нефтяной кокс, базовое масло, полипропилен (ГК «Туркменнефть»), техническую серу (ГК «Туркменгаз»), а также ковры ручной работы на 155 миллионов 619 тысяч манатов.

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