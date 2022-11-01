Туркменистан и Пакистан расширяют межпарламентское взаимодействие

Вопросы развития межпарламентских отношений обсудили в ходе телефонного разговора председатель верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и спикер Сената Исламской Республики Пакистан Мухаммад Садик Санджрани.

В ходе беседы стороны отметили, что Туркменистан и Пакистан принимают участие в реализации крупных энергетических и коммуникационных проектов. В этой связи была подчеркнута актуальность строительства транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, а также прокладка ЛЭП и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан.

Вместе с тем, по мнению сторон, важной составляющей межгосударственного сотрудничества является обмен опытом в области законодательства посредством активизации сотрудничества между законотворческими органами двух стран. Стороны высказались за организацию регулярных встреч и консультаций парламентариев.

Гурбангулы Бердымухамедов и Мухаммад Садик Санджрани выразили уверенность, что межпарламентское взаимодействие дополнит многоплановое сотрудничество между Туркменистаном и Пакистаном.

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