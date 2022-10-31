В Туркменистане отметили Праздник туркменского алабая

В комплексе международной ассоциации «Туркменские алабаи» в Ашхабаде состоялись торжества в честь Праздника туркменского алабая. Гостями праздника стали члены правительства, парламента, представители посольств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, а также известные кинологи, собаководы, старейшины, молодежь и журналисты.

Главным мероприятием праздника стал финал конкурса «Отважный алабай года». Состязание проходило в два тура и позволило продемонстрировать лучшие качества этой породы собак. Из 20 участников в финальный тур вышли десять лучших представителей породы, которые состязались за звание «Отважный алабай года» и главный приз президента Туркменистана.

Решением авторитетной судейской коллегии звания «Отважный алабай года» был удостоен алабай по кличке Гонурхан, принадлежащий Министерству внут­ренних дел Туркменистана.

Также были объявлены имена победителей творческого конкурса на художественное изображение туркменского алабая в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в издательской продукции, ­фотоснимках и на телеканалах. Победители творческого конкурса были награждены ценными подарками от имени президента Туркменистана.

Праздник алабая – самый молодой в национальном календаре Туркменистана. В 2021 году он впервые отмечался вместе с Национальным праздником туркменского скакуна, а в нынешнем году, согласно указу президента Туркменистана, впервые отмечается как отдельный праздник.

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