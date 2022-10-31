|31.10.22 08:40
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В Туркменистане отметили Праздник туркменского алабая
В комплексе международной ассоциации «Туркменские алабаи» в Ашхабаде состоялись торжества в честь Праздника туркменского алабая. Гостями праздника стали члены правительства, парламента, представители посольств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, а также известные кинологи, собаководы, старейшины, молодежь и журналисты.
Главным мероприятием праздника стал финал конкурса «Отважный алабай года». Состязание проходило в два тура и позволило продемонстрировать лучшие качества этой породы собак. Из 20 участников в финальный тур вышли десять лучших представителей породы, которые состязались за звание «Отважный алабай года» и главный приз президента Туркменистана.
Решением авторитетной судейской коллегии звания «Отважный алабай года» был удостоен алабай по кличке Гонурхан, принадлежащий Министерству внутренних дел Туркменистана.
Также были объявлены имена победителей творческого конкурса на художественное изображение туркменского алабая в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в издательской продукции, фотоснимках и на телеканалах. Победители творческого конкурса были награждены ценными подарками от имени президента Туркменистана.
Праздник алабая – самый молодой в национальном календаре Туркменистана. В 2021 году он впервые отмечался вместе с Национальным праздником туркменского скакуна, а в нынешнем году, согласно указу президента Туркменистана, впервые отмечается как отдельный праздник.
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