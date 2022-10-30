Туркменистан и Турция планируют увеличить торговый оборот до 5 миллиардов долларов в год

Туркменистан и Турция и планируют нарастить взаимный торговый оборот в 2,5 раза, увеличив его до 5 миллиардов долларов США в год. Об этом говорится в статье турецкого посла в Ашхабаде Тогана Орала, распространенного в туркменских СМИ по случаю Дня Турецкой Республики.

"Турция остается одним из крупнейших торговых партнеров Туркменистана. Несмотря на последствия пандемии, объем внешней торговли между Турцией и Туркменистаном в 2021 году увеличился на 41процент по сравнению с предыдущим годом и превысил 2 миллиарда долларов. Наш общий объем торговли за первые 8 месяцев 2022 года достиг 1 миллиарда 330 миллионов долларов. Мы стремимся как можно скорее достичь цели в 5 миллиардов долларов, поставленной нашими президентами", – говорится в статье турецкого полпреда.

Орал также отметил, что турецкие компании на сегодняшний день реализовали в Туркменистане более 1 тысячи проектов на сумму 50 миллиардов долларов. Они работают в строительном секторе, энергетике, текстильной промышленности, финансовой сфере и других областях.

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