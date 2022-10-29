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29.10.22 08:00

В канун Праздника туркменского алабая в Ашхабаде открылась фотовыставка

В канун национального Праздника туркменского алабая в Ашхабаде открылась фотовыставка, посвященной этой древней породе собак. Организаторами вернисажа выступили Министерство культуры Туркменистана и секретариат Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО.

В экспозиции представлено свыше 100 работ, выполненных в разной манере и технике.

В рамках фотовыставки состоялось торжественное вручение дипломов ее участникам. Организаторы выставки отметили работы 20 фотохудожников. Среди награжденных – Ахмет Халлыев, Мяхри Гараханова, Хасан Магадов, Игорь Ломов, Хошгельды Атасапаров и другие.

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