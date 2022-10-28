В Ашхабаде открылась художественная выставка, посвященная туркменскому алабаю В Государственном музее изобразительных искусств Туркменистана прошла выставка работ заключительного этапа творческого конкурса, посвященного туркменскому алабаю. Главная цель смотра – показать роль этого красивого и умного животного в жизни туркменского народа, и выявить в этой сфере лучших авторов. В творческом конкурсе по художественному воплощению образа туркменского алабая в различных произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также в печатной и другой продукции приняли участие художники, скульпторы, ковровщицы, фотографы, работники издательств и телеоператоры. Церемония награждения победителей конкурса состоится в последнее воскресенье октября на Празднике туркменского алабая. © TURKMENISTAN.RU, 2022