В Ашхабаде открылись международная выставка и конференция «Нефть и газ Туркменистана – 2022»

В Торгово-промышленной палате начали работу международная выставка и конференция «Нефть и газ Туркменистана – 2022». Нефтегазовый форум, в работе которого принимают участие представители 45 стран, организован госконцернами «Туркменгаз», «Туркменнефть» и госкорпорацией «Туркменгеология» в партнёрстве с Туркменской национальной нефтегазовой компанией, Туркменбашинским комплексом нефтеперерабатывающих заводов, компанией «Туркмен Форум», при поддержке британской компании «Gaffney Cline».

В этом году свои стенды на нефтегазовой выставке разместили более 40 экспонентов. Это компании из Туркменистана, Азербайджана, Великобритании, Австрии, КНР, Малайзии, ОАЭ, России, США и других государств. Здесь представлен широкий перечень продукции и услуг в области разведки, добычи, транспортировки и хранения углеводородного сырья. Особое место отведено теме морской разведки и формирования береговой инфраструктуры для реализации проектов на Каспии. В экспозиции также инновации и перспективные разработки в области возобновляемых источников энергии, повышения экологической безопасности на предприятиях отрасли.

Во второй половине дня в онлайн-формате начала работу международная конференция «Нефть и газ Туркменистана – 2022». Участники встречи обсудили глобальные тенденции в развитии энергических рынков, а также вопросы разработки существующих и оптимизации добычи на новых нефтяных и газовых месторождениях с привлечением иностранных инвестиций, в том числе для освоения морских блоков туркменского сектора Каспийского моря.

Как отмечали эксперты, международное сотрудничество в данной области – приоритет экономической стратегии Туркменистана, занимающего четвертое место в мире по запасам природного газа после России, Ирана и Катара.

В докладах туркменских представителей отмечалось, что развитие нефтегазового потенциала страны напрямую связано с наращиванием партнерства туркменских специалистов с представителями зарубежных компаний – производителей оборудования для нефтегазоперерабатывающей промышленности и инвестиционных организаций. В связи с этим были озвучены предложения туркменской стороны по дальнейшему расширению сотрудничества в нефтегазовой сфере.

В рамках конференции намечены также двусторонние встречи, в том числе в режиме онлайн, между руководителями структурных подразделений ТЭК Туркменистана и их зарубежными партнерами для обсуждения направлений дальнейшего взаимодействия.

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