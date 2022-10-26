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26.10.22 08:23

Депутаты нижней палаты парламента Туркменистана прошли онлайн-курс по парламентской дипломатии

Депутаты нижней палаты парламента Туркменистана – Меджлиса, прошли онлайн-курс «Парламентская дипломатия». Курс был организован Агентством США по международному развитию при поддержке Министерства иностранных дел Туркменистана, в рамках программы «Содействие совершенствованию государственного управления».

Эксперты лондонской академии «Глобальный дипломатический форум» рассказали туркменским парламентариям о формах, функциях и международных институтах парламентской дипломатии. Особое внимание было уделено возможностям и перспективам парламентской дипломатии, а также потенциалу межпарламентского взаимодействия на региональном и глобальном уровнях.

Как отметила представитель Агентства США по международному развитию Нино Надирадзе, агентство и далее будет продолжать сотрудничество с парламентом Туркменистана.

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