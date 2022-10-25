В Каспийском регионе Туркменистана прошли военные учения

Президент Сердар Бердымухамедов посетил Каспийский регион страны, где наблюдал за ходом совместных военно-полевых учений Вооруженных сил и подразделений других силовых ведомств Туркменистана, прошедших в морском учебно-тренировочном центре на Каспии.

В ходе учений подразделения сухопутных войск, ВВС, ПВО, военно-морских сил и других силовых структур продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки. Военные показали главе государства навыки применения боевой авиации, беспилотных летальных аппаратов, зенитно-ракетных комплексов, минометов и другой современной боевой техники, а также десантирования с самолетов и вертолетов.

В учениях приняли участие и боевые корабли военно-морских сил страны, которые продемонстрировали навыки ведения морского боя, а также умение поражать высокоточными ракетами и торпедами надводные и подводные цели.

Особое внимание на учениях было уделено спецназу Вооруженных сил Туркменистана «Туркмен едермен» («Отважные туркмены»), который показал навыки штурма зданий в условиях города и нейтрализации незаконных вооруженных групп, освобождения судна, захваченного боевиками, и эффективного владения различными видами оружия.

После учений президент Сердар Бердымухамедов ознакомился с различными видами боевой техники, представленной в морском учебно-тренировочном центре. Туркменский лидер отметил, что государство и впредь будет проводить комплексную работу повышению обороноспособности Туркменистана.

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