В Туркменистане открылась Неделя культуры Европейского союза

Церемония открытия Недели культуры Европейского союза в Туркменистане состоялась в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули в Ашхабаде.

В торжестве приняли участие руководители учреждений культуры Туркменистана, представители аккредитованных в стране дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, журналисты, творческая интеллигенция и любители классической европейской музыки.

Со словами приветствия к участникам торжественной церемонии обратилась исполняющая обязанности посла ЕС в Туркменистане Рената Врубель. Она поблагодарила Министерство культуры Туркменистана и посольства стран-членов Евросоюза за помощь в организации Недели культуры ЕС в Туркменистане, а также выразила уверенность, что нынешний форум откроет возможности для будущих совместных проектов.

В программу состоявшегося затем концерта вошли произведения из «золотого фонда» классического европейского музыкального искусства. Они прозвучали в исполнении Государственного симфонического оркестра Туркменистана, солистов, а также Государственного хора, которым дирижировала Вита Тимермане – известный хоровой дирижер и общественный деятель Латвийской Республики.

Программа Недели культуры ЕС в Туркменистане включает концерты, выставки, творческие встречи, мастер-классы, конференции, обучающие семинары для студентов туркменских вузов и широкой аудитории.

Так, в Туркменском государственном университете имени Махтумкули, Международном университете гуманитарных наук и развития, а также в Туркменском государственном институте мировых языков имени Довлетмаммета Азади пройдут Дни итальянского языка.

Интересным мероприятием недели станет выставка видеоинсталляций, которую в Государственной академии художеств представят художники Тео Эшету (Франция) и Роберт Каэн (Германия). А на кулинарном фестивале в столичном торгово-развлекательном центре «Беркарар» посетители смогут отведать различные блюда кухни европейских стран.

31 октября во Дворце мукамов Государственного культурного центра состоится церемония закрытия Недели культуры ЕС в Туркменистане.

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