|25.10.22 08:09
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи неделю заключено 16 сделок
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 16 сделок на 54 миллиона 250 тысяч долларов США.
В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана и Узбекистана приобрели гидроочищенное дизельное топливо, авиационный керосин и сжиженный газ, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов.
За манатные средства коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов приобрели хлопчатобумажную пряжу на 2 миллиона 860 тысяч манатов.
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