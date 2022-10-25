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25.10.22 08:09

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи неделю заключено 16 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 16 сделок на 54 миллиона 250 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана и Узбекистана приобрели гидроочищенное дизельное топливо, авиационный керосин и сжиженный газ, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов.

За манатные средства коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов приобрели хлопчатобумажную пряжу на 2 миллиона 860 тысяч манатов.

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