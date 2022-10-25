На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи неделю заключено 16 сделок На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 16 сделок на 54 миллиона 250 тысяч долларов США. В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана и Узбекистана приобрели гидроочищенное дизельное топливо, авиационный керосин и сжиженный газ, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. За манатные средства коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов приобрели хлопчатобумажную пряжу на 2 миллиона 860 тысяч манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2022