Компании из Туркменистана приняли участие в европейском проекте «Консультации для малого бизнеса»

Несколько частных компаний Туркменистана приняли онлайн-участие в проекте «Консультации для малого бизнеса», организованном Европейским банком реконструкции и развития для бизнес-структур Центральной Азии.

Во встрече также приняли участие компании из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Главная цель проекта – ознакомление бизнес-сообщества Центральной Азии с товарами, производимыми в странах региона, и оказание помощи центральноазиатским компаниям в организации экспортной деятельности.

В ходе встречи представители компаний региона отметили, что налаживание внешнеэкономических связей с коллегами из соседних стран является для них приоритетной задачей. Было также отмечено, что ряд туркменских предприятий уже успешно реализуют свою продукцию на центральноазиатском рынке.

Вниманию участников встречи также были представлены результаты маркетингового исследования рынков стран Центральной Азии и Монголии. Также на встрече были обсуждены соответствующие экспортные правила, процедуры стран региона.

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