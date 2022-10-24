Президент Туркменистана поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря ЦК КПК

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил председателя КНР Си Цзиньпина по случаю его переизбрания на пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая, а также с успешным проведением XX Всекитайского съезда Компартии страны.

«Мы и впредь намерены вести с Китайской Народной Республикой содержательный, предметный и в высшей степени доверительный диалог с целью реализации имеющегося колоссального потенциала нашего стратегического партнерства», – подчеркнул президент Туркменистана.

Он выразил признательность председателю КНР за личный вклад в развитие стратегического сотрудничества с Туркменистаном, а также пожелал ему крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а трудолюбивому народу Китая – мира, благополучия и процветания.

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