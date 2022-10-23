Победители конкурса проектов по русскому языку пригашены на научный конгресс в Москву

Представители Института международных отношений (ИМО) МИД Туркменистана, ставшие победителями конкурса лучших проектов в области поддержки русского языка на пространстве СНГ приглашены в Москву для участия в международном научном конгрессе «Русский язык в странах СНГ: положение, функционирование, коммуникация».

Результаты конкурса были объявлены московским Государственным институтом русского языка им. А. С. Пушкина. По его итогам авторы двух проектов из Туркменистана вошли в число победителей. Ими стали Тылла Бабаева и Гулялек Чопанова, преподаватели ИМО МИД страны, представившие совместный проект «Русский язык – язык межнационального общения и дипломатии». Второй проект «Анализ исторических, культурных, научных и экономических связей между Туркменистаном и Российской Федерацией: из истории к современности» подготовил Сердар Рахимов, студент четвертого курса факультета международных отношений ИМО МИД Туркменистана.

Международный научный конгресс «Русский язык в странах СНГ: положение, функционирование, коммуникация» пройдет с 1 по 3 ноября этого года гибридном формате в Москве на базе Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, а также в вузах-партнерах в Ереване и Бишкеке.

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