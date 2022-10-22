В Ашхабаде состоялись туркменско-узбекские переговоры на высшем уровне

В Ашхабаде состоялись переговоры между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, прибывшим накануне в Туркменистан с официальным визитом.

В ходе переговоров в формате один на один и в расширенном составе, стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в экономической и культурно-гуманитарной областях. Особое внимание главы двух государств уделили вопросам взаимодействия в торгово-экономической сфере, энергетической, транспортно-логистической, водной, аграрной и других областях.

Также президенты Туркменистана и Узбекистана обменялись мнениями по проблемам международной и региональной политики, представляющим взаимный интерес. При этом особое внимание было уделено вопросам углубления сотрудничества в Центральной Азии и ситуации в Афганистане.

По окончании переговоров состоялась церемония подписания двусторонних документов. Стороны подписали соглашения о научно-техническом сотрудничестве в сфере гидрометеорологии, о дальнейшем развитии двустороннего внешнеэкономического сотрудничества, о регулировании деятельности торговых домов на территории Туркменистана и Республики Узбекистан, о дальнейшем развитии сотрудничества в сельском хозяйстве. Также стороны подписали меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере подготовки кадров для таможенных ведомств, в сфере выявления подозрительных финансовых операций, в кинопроизводстве, в электроэнергетике, в сфере учета лекарственных средств и изделий медицинского назначения, в области животноводства и ветеринарии и т.д.

Под аплодисменты присутствующих президенты Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев подписали Декларацию об углублении стратегического партнерства между Туркменистаном и Республикой Узбекистан.

По завершении церемонии подписания документов главы двух государств выступили с обращениями к представителям средств массовой информации.

После этого глава Узбекистана встретился с председателем верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Стороны обменялись мнениями по приоритетным вопросам межгосударственного сотрудничества, в том числе по парламентской линии, выстраиваемого на принципах взаимопонимания, уважения и доверия.

По завершении встречи экс-президент Туркменистана подарил узбекскому лидеру туркменского алабая, которого так и назвали – Алабай.

Во второй половине дня президент Шавкат Мирзиеев проследовал в Мемориальный комплекс «Народная память», где возложил цветы к монументу «Вечная слава», увековечившему память доблестных защитников Родины, а также посетил расположенный на территории комплекса музей «Святость Родины».

Затем Шавкат Мирзиеев посетил Туркменский государственный университет имени Махтумкули, где состоялась торжественная церемония присвоения лидеру дружественной страны ученого звания Почетного профессора этого вуза.

В этот же день при участии президентов Сердара Бердымухамедова и Шавката Мирзиеева состоялась торжественная церемония открытия парка отдыха «Ташкент», построенного в Ашхабаде.

Также главы двух государств-соседей приняли онлайн-участие в торжественной церемонии закладки туркменско-узбекской зоны приграничной торговли – торгового центра на территории Дашогузского велаята (области).

Вечером президент Сердар Бердымухамедов в честь президента Шавката Мирзиеева дал официальный ужин. После этого лидеры Туркменистана и Узбекистана проследовали в Международный аэропорт Ашхабада, где попрощались друг с другом, выразив удовлетворение результатами состоявшихся переговоров. Завершив свой официальный визит в Туркменистан, глава Республики Узбекистан поднялся на борт самолета и отбыл на родину.

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