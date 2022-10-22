В столице Туркменистана состоялся Ашхабадский диалог дизайнеров

В столице Туркменистана, в рамках работы по включению Ашхабада в сеть творческих городов ЮНЕСКО в номинации «Дизайн», в гибридном формате состоялся Ашхабадский диалог международных дизайнеров.

В работе форума, организованного столичной мэрией совместно с секретариатом Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, приняли участие руководители и специалисты ряда туркменских учреждений, а также представители профильных структур и вузов из Канады, Турции, Китая, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана.

На встрече была дана высокая оценка градостроительной политике Туркменистана, сочетающей уровень социально-экономического развития страны с культурными традициями туркменского народа.

Говоря о важности включения Ашхабада в сеть творческих городов ЮНЕСКО в номинации «Дизайн», выступавшие подчеркивали, что масштабный проект станет платформой для сотрудничества в усилении роли ландшафтной архитектуры в градостроительстве.

© TURKMENISTAN.RU, 2022