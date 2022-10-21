В целях совершенствования спортивной сферы страны, широкого вовлечения населения к занятиям спортом и дальнейшего распространения принципов здорового образа жизни в Туркменистане создан Государственный комитет по физкультуре и спорту. Соответствующий указ на заседании правительства подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Документ предписывает упразднить Министерство спорта и молодёжной политики Туркменистана и создать на его базе Государственный комитет Туркменистана по физкультуре и спорту. Также документ определяет новый госкомитет правопреемником прекратившего свою деятельность министерства.

© TURKMENISTAN.RU, 2022