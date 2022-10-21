Начался официальный визит президента Узбекистана в Туркменистан

В Туркменистан с официальным визитом прибыл Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев. В Международном аэропорту столицы, украшенном Государственными флагами двух дружественных стран, главу Узбекистана встретили официальные лица. По традиции дети в национальных костюмах преподнесли высокому гостю хлеб-соль и цветы.

Нынешний официальный визит главы Узбекистана в Туркменистан призван стать важной вехой в истории многовековых туркменско-узбекских отношений, основанных на традициях добрососедства, братства и взаимовыгодного сотрудничества.

В программе визита – проведение переговоров, по итогам которых предусмотрено подписание пакета двусторонних документов. Также главы государств дадут старт реализации совместного проекта по созданию торговой зоны на границе двух стран.

Туркменско-узбекские переговоры на высшем уровне призваны стать важным шагом на пути расширения межгосударственного диалога.

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